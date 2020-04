Domenica In, Mara Venier in lacrime alla vista del nipotino: “I nonni mi capiscono” (Di domenica 12 aprile 2020) Un video di auguri dei bambini ai nonni, e un visetto sorridente di un bambino che si sfila il ciuccio dalla bocca e dice “ciao nonna”; lui è Claudietto, detto Iaio, il nipote più piccolo di Mara Venier e la conduttrice non regge all’emozione e piange: “Sono sicura che tutti i nonni mi capiscono, non vedere i propri nipoti è molto doloroso”. “Ciao nonna!”. Mara che si commuove per il saluto del nipotino mi ha devastato. ❤️@provo2000 #Domenicain pic.twitter.com/SZf4h4aC9o — Maurizio Kostanzo (@MauryKostanzo) April 12, 2020 Il nipotino è figlio di Paolo Capponi, il figlio che la Venier ha avuto dalla sua relazione con Pier Paolo Capponi, e a causa del coronavirus, come per tutti i nonni d’Italia, non le è possibile vederlo. View this post on ... Leggi su tvzap.kataweb Domenica In - Gina Lollobrigida confessa a Mara Venier : “Un periodo triste”

