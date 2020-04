Divertenti immagini di Buona Pasquetta del 13 aprile 2020 e frasi di auguri ai tempi del

Leggi su optimagazine

(Di domenica 12 aprile 2020) Le piùdisono servite per il Lunedì in Albis tutto speciale che ci accingiamo a (non) festeggiare. L'emergenza Covid-19 ha cambiato profondamente le abitudini del weekend santo e ha imposto, come da settimane oramai, la quarantena in casa. L'ironia potrebbe tuttavia strapparci una risata e far sorridere anche i nostri amici, parenti, colleghi o semplici conoscenti. In questo approfondimento, il primo e doveroso focus è quello sulle piùdi. Quelle presenti nella galleria sottostante non possono che utilizzare l'hashtag #IoRestoACasa trasformato (per l'occasione) in #IoArrostoACasa. Una simpatica vignetta invita tutti a non provvedere ad un pic-nic "al coronavirus" e sono un paio le foto che fanno riferimento all'immancabile grigliata ma di condominio (pure con qualche ...