De Luca ferma le riaperture di cartolerie e cantieri

Ultime Notizie dalla rete : Luca ferma Coronavirus, De Luca ferma in Campania i cantieri edili e cartolibrerie fino al 3 maggio Cronache della Campania Vallo della Lucania: 6 i ricoverati nel reparto Covid

VALLO DELLA LUCANIA. Non si ferma l’attività dei sanitari dell’ospedale “San Luca”, in particolare quelli del reparto Covid, che anche in queste festività di Pasqua sono costretti agli straordinari ...

Coronavirus, anche la Campania proroga le misure fino al 3 maggio

Dopo Lombardia e Piemonte, anche la Campania proroga le restrizioni fino al 3 maggio. Il governatore Vincenzo De Luca ha infatti firmato un’ordinanza con la quale mantiene in vigore tutti i divieti at ...

