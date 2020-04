Coronavirus | morto Tim Brooke-Taylor Era un popolare comico inglese

(Di domenica 12 aprile 2020) Francesca Galici Ilha fatto un'altra vittima illustre: a 79 anni èTimothy Julian "Tim", uno dei comici più noti del Regno Unito, parte del gruppo The Goodies Nel Regno Unito, ilha fatto una vittima illustre. A causa del Covid-19 è scomparso Timothy Julian "Tim"moltoin Gran Bretagna. Nato nel 1940, è stato parte di uno dei gruppi comici più noti del Paese. A darne notizia è stato il manager dell'attore, che ha confermato la spiacevole notizia ai microfoni della BBC. Nato nel 1940 a Buxton, Timothy Julian "Tim"conobbe Graeme Garden e Bill Oddie ai tempi del college, quando tutti e tre frequentavano Cambridge. Si trovavano in tre fcoltà diverse, rispettivamente legge, medicina e letteratura, ma trovarono subito un gran feeling tra loro, ...

Volto popolarissimo della tv inglese, con il suo trio fu protagonista di una surreale serie televisiva di grande successo, intitolata semplicemente 'The Goodies', trasmessa ininterrottamente sulla Bbc ...Per iscriversi tramite Telegram cercale il canale della città desiderata o cliccare sul link in tabella. Altri 13 decessi a Pasqua per Covid-19: morto un 50enne di Grottammare. Salgono a 713 le ...