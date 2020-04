Ricomincio da capo | il trailer del sequel con challenge per gli spettatori VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di domenica 12 aprile 2020) La Sony ha realizzato unper un fantomaticodida, allegando unaper i fan del film con Bill Murray. La Sony ha realizzato unper un fantomaticodida, allegando unaper i fan. Si tratta in realtà deldelstipite, concetto già di per sé coerente poiché per un eventuale seguito basterebbe far uscire nuovamente l'originale. C'è però una svolta: alla fine la major, oltre a segnalare la disponibilità del film in formato digitale, invita glia raccontare le proprie esperienze legate al particolare periodo che stiamo vivendo con l'hashtag #mygroundhogday, partendo dal presupposto che la routine quotidiana dei più sia ripetitiva come ciò che accade a Phil Connors, costretto a ...