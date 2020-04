Influncer morta a Bari | aperta un' inchiesta

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 11 aprile 2020) Valentina Dardari Il cuore di Alessia Ferrante ha smesso di battere appena praticata l’anestesia.un’Alessia Ferrante, influencer 37enne con ben 106mila follower su Instagram, èdurante un’operazione chirurgica di liposuzione alle cosce. La ragazza è deceduta nel pomeriggio di ieri, venerdì 10 aprile, mentre le veniva praticata l’anestesia in un poliambulatorio privato di Monopoli, comune in provincia di. La donna, residente a Bisceglie, oltre a essere una influencer molto conosciuta sul web, è anche figlia di Renzo Ferrante, ex calciatore che adesso allena le giovanili dell’Unione calcio Bisceglie.un'Il pubblico ministero della Procura, Gaetano de, ha aperto un’sulla sua morte. Il poliambulatorio dove è avvenuta la tragedia è stato messo ...