Coronavirus a Reggio Calabria, ancora ottime notizie: oggi solo 2 positivi su 240 test (Di sabato 11 aprile 2020) La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 240 soggetti. Di questi, 2 sono risultati positivi al test. Ad oggi, i pazienti affetti da COVID-19 ricoverati in ospedale sono 41: 37 in degenza ordinaria e 4 in Terapia Intensiva. I pazienti deceduti sono 13 (altri due decessi sono stati registrati al di fuori dell’Ospedale di Reggio Calabria). I pazienti dimessi perché guariti sono 17. Si continua a raccomandare a chiunque voglia chiedere informazioni o in caso di sintomi sospetti di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di contattare il numero Verde 1500 del Ministero della Salute e il numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria. Si esorta tutta la cittadinanza a rispettare le norme di sicurezza e restare in ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus a Reggio Calabria - oggi altri due decessi e 2 nuovi casi su 396 test : il bollettino dell’ospedale

Coronavirus - l’Ospedale di Reggio Calabria : “Oggi un nuovo paziente positivo”

Coronavirus - Linda Colombo - sindaca Bareggio/ Video “Se vedete qualcuno in giro...” (Di sabato 11 aprile 2020) La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” dicomunica che in data odierna sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 240 soggetti. Di questi, 2 sono risultatial. Ad, i pazienti affetti da COVID-19 ricoverati in ospedale sono 41: 37 in degenza ordinaria e 4 in Terapia Intensiva. I pazienti deceduti sono 13 (altri due decessi sono stati registrati al di fuori dell’Ospedale di). I pazienti dimessi perché guariti sono 17. Si continua a raccomandare a chiunque voglia chiedere informazioni o in caso di sintomi sospetti di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di contattare il numero Verde 1500 del Ministero della Salute e il numero Verde 800 76 76 76 della Regione. Si esorta tutta la cittadinanza a rispettare le norme di sicurezza e restare in ...

fordeborah5 : RT @ProvinciadiRE: ??#Coronavirus, la giornata a Reggio / 2 • 20 persone decedute (totale 362) di cui 8 uomini (nati tra il 1924 e 1972)… - dontealberto : RT @LucioMalan: Le province con la più alta densità di #coronavirus (casi per 100mila abitanti), al #11Aprile: Cremona 1298, Lodi 1074, Pia… - dontealberto : RT @LucioMalan: #11Aprile Le province con più nuovi casi di #coronavirus : Torino 379, Milano 520, Novara 282, Brescia 230, Trento 154, Mon… - _MoonDreams : RT @Graziel65255465: #coronavirus Provincia di Reggio Emilia solo oggi, dopo un mese di quarantena, 20 morti? 130 positivi! Ci state fotten… - MauroGrasselli : #Coronavirus, picco di decessi a Reggio Emilia: 20 in una giornata. Oltre 3.750 i contagiati totali in provincia… -