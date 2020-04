Come sarà la Pasqua per chi lavora in un ospedale Covid a Genova (Di sabato 11 aprile 2020) Il turno di domani inizia alle 7:30 e va avanti ad oltranza, “finché c'è meno bisogno”. Ecco la Pasqua di Paolo Frisoni, 38 anni, uno dei medici dell'Unità di Rianimazione dell'ospedale San Martino di Genova, tra i poli sanitari più sotto stress in questa emergenza coronavirus. “Domani sarà un giorno di lavoro Come un altro: non sarà domenica, non sarà Pasqua. Si farà il turno in ospedale, si darà assistenza ai pazienti - dice il medico all'Agi - Inizierò alle 7:30 e finirò quando ci sarà meno bisogno. Si sa quando si entra, ma non quando si esce. Come sempre”. Frisoni, ha una compagna che fa l'infermiera in un altro reparto Covid. Da subito si sono auto-isolati, sottoposti a tampone e lontani dalle proprie famiglie che non vedono da oltre un mese, ovvero da quando è ... Leggi su agi Come sarà la vita degli italiani nelle prossime settimane di lockdown

