CANICOLA AFRICANA senza tregua

(Di sabato 11 aprile 2020) E' questo l'incubo meteo climatico dell'Estate 2020. Ricordate? In un precedente editoriale avevamo parlato di un'Estate peggiore del famigerato 2003. Chi ha vissuto quel terribile trimestre sa cosa vuol dire, ripeterlo sarebbe deleterio per tutta una serie di motivi. Per chi non lo sapesse, o magari non ricordasse, quell'ondata di caldo costò all'Europa milioni di vittime... Ecco, quest'anno già abbiamo a che fare col coronavirus, figuriamoci se dovessimo rivivere un'ondata di caldo così violenta e prolungata. Purtroppo ci sono degli elementi, nel quadro cosiddetto teleconettivo, che puntano in quella direzione. Pensateci bene: un assaggio di quel che potrebbe essere lo schema circolatorio lo stiamo già avendo. Sull'emisfero settentrionale le aree di alta e bassa pressione sono disposte in modo tale da facilitare persistenti blocchi ...