Calciomercato Inter, il consiglio per Aubameyang: «Lascia l’Arsenal» (Di sabato 11 aprile 2020) «Aubameyang, Lascia l’Arsenal»: il suggerimento del presidente della federcalcio gabonese all’obiettivo di mercato dell’Inter Pierre-Emerick Aubameyang è uno dei profili più graditi in casa Inter per sostituire Lautaro Martinez, qualora il Toro dovesse cedere alle lusinghe del Barcellona. Nel frattempo, Pierre Alain Mounguengui, presidente della Federcalcio del Gabon (patria dell’attaccante), ha spiegato ai microfoni di ESPN che secondo lui Aubameyang dovrebbe Lasciare l’Arsenal. «Non voglio dire che l’Arsenal non è ambizioso, ma l’Arsenal non ha ambizioni alte quanto quelle di altri club per quanto riguarda l’Europa. Quindi, se Pierre potesse ottenere un contratto con un club più ambizioso, troverebbe sicuramente il suo posto lì. A livello individuale, lo consideriamo ... Leggi su calcionews24 Calciomercato Inter - i nerazzurri pensano a Jesus Corona

Pierre-Emerick Aubameyang è uno dei profili più graditi in casa Inter per sostituire Lautaro Martinez, qualora il Toro dovesse cedere alle lusinghe del Barcellona. Nel frattempo, Pierre Alain ...

TORINO- Il duello tra Juventus e Inter sul mercato è destinato a proseguire per nuovi obiettivi. L’ultimo nome conteso tra le due squadre sarebbe quello di Ousmane Dembelé, attaccante in forza al ...

