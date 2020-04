Autocertificazione: cambia ancora il modulo (Di venerdì 27 marzo 2020) modulo Autocertificazione: cambia ancora per allinearsi alle ultime disposizioni CLICCATE QUI PER SCARICARLO AVVISO IMPORTANTE: SI PREGA DI CONTROLLARE SU SITO MINISTERO DELL’INTERNO O SU EVENTUALI ALTRI SITI/BLOG ISTITUZIONALI SE QUESTO modulo HA SUBITO ALTRI AGGIORNAMENTI. QUESTO BLOG CERCA DI ESSERE AGGIORNATO NEL LIMITE DEL POSSIBILE Leggi su webzetanotes Autocertificazione : cambia ancora il modulo

Autocertificazione coronavirus : qual è quella giusta da usare e come scaricarla. Diversi cambiamenti sinora : come non sbagliare

