DIRETTA TEST FORMULA 1 BARCELLONA 2020 Video streaming | Ricciardo segna il 1^ tempo!

LIVE F1 - Test Barcellona 2020 in DIRETTA : un buon Leclerc vicino alla vetta - si riparte alle 14.00 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SESSIONE DEL MATTINO Un saluto d alla redazione di OA Sport. 13.02: Si conclude dunque questa sessione mattutina di prove dell’ultima giornata di Test a Barcellona : comanda Daneiel Ricciardo con Renault a precedere la Ferrari del monegasco Charles Leclerc e la Mercedes del britannico Lewis Hamilton. Non hanno spinto al massimo, probabilmente, sia il 22enne nativo del principato ...

LIVE F1 - Test Barcellona 2020 in DIRETTA : Ricciardo al comando - Leclerc ed Hamilton inseguono e si marcano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48: Un dato interessante è questo: Raikkonen in vetta con 334.5 km/h, mentre Leclerc ed Hamilton sono in nona e decima posizione: 310.1 e 309.3. Segno che non stanno tirando al 100%. In casa Mercedes potrebbe anche essere visti i problemi alla power-unit. SPEED TRAP

LIVE F1 - Test Barcellona 2020 in DIRETTA : Leclerc al comando! Hamilton in marcatura stretta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.23: Ora Hamilton con gomme C5 in pista ed ora potrebbe fare davvero la differenza. 12.21: Rivediamo il Testacoda di Albon: Out of Turn 11 and into Turn 12… A spin and some gravel for @alex_albon

LIVE F1 - Test Barcellona 2020 in DIRETTA : Leclerc al comando! Mercedes e Red Bull giocano a nascondino? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00: 1’17″955 tempo alto per Albon con gomme C4, tempo alto per lui. 11.59: 1’17″352 per Hamilton con gomme medie e non migliora. 11.58: Leclerc si porta in vetta con il crono di 1’16″457 con gomme C5 (le più morbide) con 201 millesimi di vantaggio su Perez, che ha fatto il crono con gomme C4. 11.56: E’ tornato in pista Leclerc con gomme C5. Continua la ...