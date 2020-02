Via Silveri, Comune approva ampliamento consultorio (Di martedì 11 febbraio 2020) Roma – È nella sua fase avanzata la trattativa tra Asl Roma 1 e Comune di Roma per l’ampliamento del consultorio di via Silveri 8, nel quartiere San Pietro-Cavalleggeri a Roma, riaperto il 13 gennaio nella sede della Casa della madre e del bambino ‘G. Elia’ dove si trovava prima dello spostamento delle attivita’ in via Tornabuoni, realizzato per fare spazio al servizio di Tsmree. Gli spazi attenzionati sono quelli dell’ex ludoteca che si trovano all’interno dello stesso complesso e la cui gestione e’ in capo al Municipio XIII, a cui Roma Capitale inviera’ una nota per favorire la prosecuzione del percorso avviato con la Asl. “L’azienda i primi di dicembre ha chiesto formalmente a Roma Capitale e al Municipio di utilizzare i locali dell’ex ludoteca, che finora non sono mai stati utilizzati per le nostre ... romadailynews

romadailynews : Via Silveri, Comune approva ampliamento consultorio: #Roma – È nella sua fase avanzata la… -