The Last of Us Part II sarà giocabile al PAX East 2020 con grandi novità in arrivo (Di martedì 11 febbraio 2020) The Last of Us Part II sarà giocabile dal pubblico per la prima volta in assoluto al PAX East 2020, che si svolgerà dal 27 febbraio al 1 marzo al Boston Convention Center, ha annunciato Sony Interactive Entertainment.I Partecipanti avranno l'opportunità di giocare "Patrol", una demo di un'ora che presenta un'area iniziale in cui i protagonisti Ellie e Dina devono avventurarsi per eliminare gli infetti. Ovviamente, con il titolo giocabile dal pubblico, emergeranno tantissime novità e dettagli sul gioco, che arriverà il prossimo maggio su PS4.Leggi altro... eurogamer

