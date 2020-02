Strage di Bologna, un passo in avanti verso la verità (?) (Di martedì 11 febbraio 2020) Concluse le nuove indagini sulla Strage di Bologna. La Procura ha inviato una notifica, tra gli altri, a Paolo Bellini, Umberto Ortolani, Federico Umberto D’Amato e Mario Tedeschi. Strage di Bologna, conclusa la nuova inchiesta. La Procura ha inviato quattro avvisi indirizzati a Paolo Bellini, Umberto Ortolani, Federico Umberto D’Amato e Mario Tedeschi. Fonte foto: https://it.wikipedia.org/wiki/Strage di Bologna Strage di Bologna, concluse le nuove indagini I quattro sono ritenuti dalle autorità, alla luce di quanto ricostruito in seguito alle nuove indagini, esecutori, mandanti e organizzatori della Strage che sconvolse Bologna e tutta l’Italia lo scorso 2 agosto 1980. Anche Quintino Spella, Domenico Catracchia e Piergiorgio Segatel sono stati raggiunti dalle notifiche. Ma per loro l’ipotesi di reato è quella di depistaggio e false dichiarazioni ... newsmondo

