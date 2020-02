Strage di Bologna, chiuse le indagini: per la procura Licio Gelli fu uno dei mandanti (Di martedì 11 febbraio 2020) La procura generale di Bologna ha chiuso, notificando quattro avvisi di fine indagine, la nuova inchiesta sulla Strage del 2 agosto 1980. Tra i destinatari, Paolo Bellini, ex Avanguardia Nazionale, ritenuto esecutore che avrebbe agito in concorso con Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D’Amato e Mario Tedeschi, questi quattro tutti deceduti e ritenuti mandanti, finanziatori o organizzatori, oltre che in concorso con i Nar già condannati. Altri tre avvisi riguardano ipotesi di depistaggio e falsità ai pm. Tedeschi, si legge nel verbale di notifica, avrebbe coadiuvato D’Amato nella «gestione mediatica dell’evento Strage, preparatoria e successiva allo stesso, nonché nell’attività di depistaggio delle indagini». OPEN I Licio Gelli mandante-finanziatore. Tedeschi organizzò la «gestione mediatica la Strage, preparatoria e successiva allo stesso» ... open.online

