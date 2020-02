Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti la loro auto colpita da un sasso (Di martedì 11 febbraio 2020) Gli attori Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti sono vivi per miracolo. L’auto su cui viaggiavano in Abruzzo è stata colpita da un sasso lanciato dal cavalcavia, mandando in frantumi il parabrezza. Solo per un «miracolo sono riuscito a mantenere il controllo dell’auto ha raccontato Stefano Fresi il sasso ha bucato il parabrezza e i vetri hanno investito Alessandro che era seduto al posto del passeggero e aveva la cintura allacciata, per fortuna non abbiamo riportato ferite ma lo spavento è stato davvero tanto». Gli attori Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi viaggiavano a bordo dell’auto, lungo la A25 verso la capitale quando la macchina è stata colpita. «Era passata, da poco la mezzanotte, tornavamo da uno spettacolo teatrale, quindi anche un poco stanchi prosegue Fresi poco prima di superare il cavalcavia Alessandro ha intravisto quelle che gli sono sembrate due ... people24.myblog

