Soliti Ignoti: Fiorello fa irruzione in studio per uno scherzo ad Amadeus (Di martedì 11 febbraio 2020) Si è chiusa in bellezza (e con sorpresa) l’avventura della coppia Amadeus-Fiorello al Festival di Sanremo 2020, con l’irruzione dello showman nello studio di Soliti Ignoti. Il conduttore, ignaro di tutto, lo ha visto arrivare in diretta, pronto a dare vita a un sipario esilarante nei panni di Maria De Filippi. Lo scherzo di Fiorello ad Amadeus Soliti Ignoti, il ritorno: è questo il lancio Rai dopo lo stop del format durante la settimana di Sanremo, ma a tornare è anche Fiorello che, in pieno stile ‘Maria De Filippi’, ha fatto il suo ingresso a sorpresa durante la diretta per fare uno scherzo all’amico Amadeus. Il conduttore non ha resistito e si è lasciato andare alle risate, insieme al pubblico divertito di Rai 1. “Buonasera, buonasera – ha detto lo showman imitando la voce della De Filippi (con parrucca annessa) – sono la solita ignota. Al numero 6 abbiamo un ... thesocialpost

