Rieti. 23 persone, 22 nigeriani e un camerunense, sono finite in manette perché accusate di gestire lo spaccio di eroina, cocaina e marijuana nel capoluogo reatino. Il blitz, coordinato dal Servizio centrale operativo della Polizia, vede impegnati gli agenti della Mobile di Rieti, con la collaborazione delle Squadre Mobili di altre province, dei Reparti prevenzione crimine e di Unità cinofile antidroga. In corso molte perquisizioni e il sequestro di 3 locali pubblici.(Di martedì 11 febbraio 2020) Operazione antidroga della Polizia di Stato di. 23 persone, 22 nigeriani e un camerunense, sono finite in manette perché accusate di gestire lodi eroina, cocaina e marijuana nel capoluogo reatino. Il blitz, coordinato dal Servizio centrale operativo della Polizia, vede impegnati gli agenti della Mobile di, con la collaborazione delle Squadre Mobili di altre province, dei Reparti prevenzione crimine e di Unità cinofile antidroga. In corso molte perquisizioni e il sequestro di 3 locali pubblici.(Di martedì 11 febbraio 2020)

poliziadistato : Rieti operazione antidroga coordinata da #Sco In esecuzione 23 arresti per spaccio eroina, cocaina, marijuana Impe… - TelevideoRai101 : Rieti, spaccio stupefacenti: 23 arresti - Ettore572 : RT @SkyTG24: Operazione antidroga a Rieti: arrestate 23 persone per spaccio -