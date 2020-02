Naufraga un barcone di rifugiati in Bangladesh: 14 morti, 70 persone salvate (Di martedì 11 febbraio 2020) Il comandante della Guardia Costiera Naim ul Haq ha dichiarato che “finora abbiamo recuperato 14 cadaveri e salvato 70 persone”. Un barcone, infatti, è Naufragato in Bangladesh: a bordo c’era un gruppo di rifugiati di Rohingya. Molti di loro sono fuggiti dalla Birmania verso il Bangladesh per cercare di scampare alle violenze contro la loro minoranza. Altri, invece, stanno cercando di scappare dai campi profughi verso la Malesia. Bangladesh, Naufraga un barcone Sono almeno 14 le persone morte annegate in Bangladesh, dove un barcone carico di rifugiati di Rihingya è Naufragato al largo delle coste. I soccorritori, però, sono riusciti a trarre in salvo 70 persone, secondo quanto ha riferito il comandante della Guardia Costiera. notizie

