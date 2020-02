Michele Cucuzza è il nuovo eliminato del Grande Fratello VIP (Di martedì 11 febbraio 2020) Nella decima puntata del Grande Fratello VIP, il giornalista Michele Cucuzza ha dovuto lasciare la casa più spiata d’Italia. Dopo essere finito in nomination, infatti, l’uomo è risultato il meno votato ed è stato, quindi, eliminato. A contendersi la permanenza in casa, insieme a lui, c’erano Barbara Alberti, Adriana Volpe e Fabio Testi. Bassissima la percentuale di voti ricevuti che l’hanno portato all’esclusione dal reality. Michele Cucuzza e la sua esperienza al Grande Fratello VIP La permanenza di Michele Cucuzza all’interno della casa del Grande Fratello VIP è stata sempre abbastanza tranquilla. Il giornalista si è integrato sin da subito un po’ con tutti e, almeno per le prime puntate, risultava essere tra i concorrenti più spiritosi. Indimenticabili alcuni incidenti da bollino rosso capitati in casa proprio al giornalista. Chi non ricorda, ... kontrokultura

