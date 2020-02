Meteo febbraio: tra ADDIO INVERNO e SORPRESE per Marzo (Di martedì 11 febbraio 2020) L'INVERNO 2019-2020 farà parlare di sé, ma a causa di un Meteo estremamente negativo per quanto riguarda gli amanti di gelo e neve. Oramai mancano meno di tre settimane alla fine ufficiale del trimestre invernale e a questo punto non ci resta che fare un primo bilancio, ovviamente negativo. Date le tendenze Meteo a medio e lungo termine, possiamo decretare la fine dell'INVERNO? C'è chi dice addirittura "INVERNO mai iniziato" e come dar torto: certo, come già scritto precedentemente, non si può giudicare un INVERNO in base a quanta neve fa, sarebbe davvero troppo riduttivo e poco scientifico.Pertanto, bisogna vedere le medie tipiche del periodo e confrontare eventuali anomalie, ma quest'anno tali divergenze non hanno coinvolto solo l'Italia, ma anche l'intera Europa: insomma, è accettabile definirlo (a-scientificamente) come "non-INVERNO" perché le anomalie Meteo climatiche ... meteogiornale

ComuneNapoli : #AggiornamentoAllertaMeteo. Giovedì 6 febbraio le #scuole di ogni ordine e grado (compresi gli asili nido), oltre a… - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: Le #previsioni #meteo per la nostra regione di @Meteotrentino per oggi, martedì 11 febbraio. @TgrRai @RaiNews #IoSegu… - LaPresse_news : Il meteo dell'11 e 12 febbraio: temperature in calo al Nord; nuvolosità parziale al Centro-Sud -