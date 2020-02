Gregoretti, Salvini in difficoltà butta un occhio a Renzi (Di martedì 11 febbraio 2020) E’ a Venezia quando da una gondola fa una delle sue dirette facebook. Matteo Salvini sfoggia un giaccone sportivo e sparge un apparente ottimismo in vista del giorno sull’affaire Gregoretti. “Domani c’è il processo. Ribadisco: ritengo che un processo nei miei confronti sia privo di qualsiasi fondamento perché ho difeso l’interesse nazionale e ho protetto l’Italia e gli italiani, controllando chi entra e chi esce da questo Paese. Se M5S, Pd e Italia Viva, invece, ritengono che sia un crimine, io non scappo, non ho paura. Voteranno per mandarmi a processo. I senatori della Lega ovviamente non si opporranno”. Eppure è una strategia che cela lo stato confusionale di un leader, Matteo Salvini, che è attorcigliato su stesso. “L’ha presa troppo sotto gamba”, è l’accusa di alcuni leghisti ... huffingtonpost

