Grande Fratello VIP: Clizia in crisi, chi sceglierà? (Di martedì 11 febbraio 2020) Clizia Incorvaia è in crisi e dovrà fare una scelta: da una parte c’è il ex Francesco Sarcina, dall’altro Paolo Ciavarro, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip. Chi sceglierà? È Clizia Incorvaia la protagonista di questa nuova puntata del Grande Fratello Vip. La giovane donna, mamma di Nina, si trova tra l’incudine e il martello. Da un lato c’è Francesco Sarcina, il suo ex marito, padre dellaArticolo completo: Grande Fratello VIP: Clizia in crisi, chi sceglierà? dal blog SoloDonna solodonna

