Grande Fratello Vip, Barbara Alberti abbandona il programma (Di martedì 11 febbraio 2020) Barbara Alberti ha deciso di abbandonare spontaneamente la casa del Grande Fratello Vip. Nel corso delle nomination la Alberti ha approfittato dei riflettori puntati su di lei per comunicare la sua volontà di abbandonare il gioco: Voglio assolutamente uscire dalla casa, non ce la faccio più. Queste le parole di Barbara Alberti, che ha poi implorato Alfonso Signorini di rispettare la sua decisione: Ti prego accetta le mie dimissioni con tutto il cuore. Alfonso, pur comprendendo le ragioni della Alberti, le ha chiesto di prendersi del tempo per riflettere, per poi ritornare da lei qualche minuto dopo per la decisione definitiva: Non reggo emotivamente questo gioco, l’altra volta sono finita in clinica, questa volta ho paura di finire peggio Queste le parole definitive di Barbara Alberti, che ha quindi immediatamente lasciato la casa più spiata e chiacchierata ... trendit

