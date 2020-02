Gf Vip, Barbara Alberti lascia (definitivamente) la casa del Grande Fratello (Di martedì 11 febbraio 2020) Alla fine Barbara Alberti l’ha fatto di nuovo. Parliamo della decima puntata del Grande Fratello Vip 4, in onda su Canale 5 lunedì 11 febbraio 2020, che si dimostra ricca di avvenimenti inaspettati. Questa puntata, infatti, ha visto due persone abbandonare la casa. Dopo aver già resa nota questa sua necessità in altre occasioni, Barbara Alberti decide di ritirarsi dal reality show, perché ritiene di non poter sopportare ulteriormente lo stress del gioco. L’aveva già dichiarato più volte e non ha esitato a rimarcare questo suo bisogno, Barbara Alberti ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello. Lo ha comunicato nel corso delle nomination palesi nelle quali era stata inclusa e Alfonso Signorini non ha potuto far altro che accogliere questa richiesta per poterla valutare insieme agli autori del programma. Già alcune settimane fa la scrittrice aveva dichiarato di non sentirsi ... caffeinamagazine

GrandeFratello : Fabio è il primo VIP ad aver superato indenne il televoto... il secondo invece è Barbara. La sfida finale è tra Adr… - fanpage : Barbara Alberti bestemmia al #gfvip2020 - CialTrony : #gfvip ma lo vogliamo dire che la Alberti ha lasciato prima che la cacciassero perchè ha bestemmiato? -