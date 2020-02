Elodie apre i concerti di Liam Payne in Italia, a Lucca e Roma: prezzi dei biglietti in prevendita (Di martedì 11 febbraio 2020) Liam Payne in Italia per due date evento a luglio. Ad aprire i concerti sarà Elodie, reduce dalla recente partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone Andromeda. I due concerti di Liam Payne in Italia sono stati annunciati oggi: l'artista si esibirà dal vivo al Lucca Summer Festival il prossimo 19 luglio e al Roma Summer Fest il prossimo 20 luglio. Il primo concerto si terrà in Piazza Napoleone a Lucca, il secondo presso la Cavea dell'Auditorium Parco Della Musica di Roma. I biglietti per entrambi i concerti saranno disponibili in prevendita da mercoledì 12 febbraio alle ore 10.00 su D'Alessandro E Galli e su TicketOne.it, solo online. Da sabato 15 febbraio alle ore 10.00 i biglietti saranno disponibili in prevendita anche presso i punti vendita abituali. Con oltre 3 miliardi e mezzo di stream ed un album di debutto che ha già scalato le classifiche, Liam Payne ... optimaitalia

