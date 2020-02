Donna aggredita da un Dogo argentino mentre passeggia con il suo cane (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – Era a passeggio con il suo cagnolino, nella zona di San Leonardo, quando è stata aggredita da un altro cane che, dopo aver puntato l’animale di taglia più piccolina, si è scagliato contro la sua padrona che aveva tentato di difenderla. È accaduto alle 13. Per le ferite riportate alla mano e per la caduta provocata dall’aggressione del cane, una Donna salernitana ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari al Pronto soccorso del San Giovanni di Dio. Per lei cinque giorni di prognosi. Il cane che l’ha aggredita è un Dogo argentino. Presentata una denuncia contro il proprietario del Dogo argentino che era stato lasciato libero e senza sorveglianza. L'articolo Donna aggredita da un Dogo argentino mentre passeggia con il suo cane proviene da Anteprima24.it. anteprima24

