Dieta con anacardi: proteggi il cuore e le ossa (Di martedì 11 febbraio 2020) Introdurre gli anacardi nella propria Dieta può rivelarsi vantaggioso per diversi motivi. I semi della pianta anacardium occidentale, che cresce soprattutto in Brasile, sono infatti dei preziosi alleati della salute del cuore. Quando lo si nomina, è importante chiamare in causa anche i benefici relativi alle ossa. Entrando nel dettaglio delle loro proprietà è necessario partire citando gli acidi grassi presenti in grandi quantità (gli anacardi contengono in particolare acido oleico e acido palmitico). Come sottolineato dagli esperti del gruppo Humanitas, questi nutrienti sono cruciali per il benessere cardiaco. Il motivo è legato alla loro capacità di prevenire l’ossidazione del colesterolo LDL. Proseguendo con l’elenco dei motivi per cui vale la pena introdurre gli anacardi nella Dieta, spostiamo il focus sulla presenza di rame. Questo minerale – in 100 grammi di semi ... dilei

