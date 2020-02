Da Gears of War a un FPS di Aliens con Newt protagonista? Il retroscena di Cliffy B (Di martedì 11 febbraio 2020) Cliff Bleszinski è una personalità molto conosciuta dell'attuale panorama videoludico, un creativo che spesso ha commesso degli errori ma a cui dobbiamo, almeno in parte, anche grandi IP come Unreal Tournament e Gears of War. Ciò che probabilmente non sapevate è il fatto che il buon Cliffy B stesse anche trattando per il lancio di un FPS legato ad Aliens e in generale all'universo di Alien. Si tratta di un progetto che a quanto pare doveva nascere all'interno dello studio di Bleszinski, Boss Key, e che è stato oggetto di trattative con Fox. Il possibile accordo sarebbe completamente saltato con l'acquisizione della Fox da parte di Disney.Il gioco sarebbe dovuto essere un FPS con protagonista una versione cresciuta di Rebecca "Newt" Jorden e sarebbe stata presente anche l'iconica Ripley.Leggi altro... eurogamer

