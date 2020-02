CorSport: l’Inter ispira Callejon. Contro i nerazzurri 4 gol, di cui 3 a San Siro (Di martedì 11 febbraio 2020) La rete di Callejon Contro il Lecce è stata la sua ottantesima in maglia azzurra. Da quando Benitez lo ha portato a Napoli, sette anni fa, non è cambiato nulla nei suoi movimenti. “Anche adesso che stanno per scivolare i titoli di coda, perché il tempo sarà anche un galantuomo ma a modo suo è anche un po’ «carogna», e questa storia sta per finire. Quattro mesi ancora di Callejon, che rappresenta una slide per il museo della memoria: lancio, taglio, gol (o assist)”. Domenica è entrato dalla panchina, cosa che gli è successa molto di rado. “Ha aspettato che si sviluppasse un’azione, stavolta centrale, ha ispirato Demmne che ha scucchiaiato al di là di Lucioni, proteso in un rovesciata disperata, poi, avendo il copione subito una variazione, Callejon s’è inventato una rovesciata. Ma la matrice del gol resta quella: io sono qua, sapete dove trovarmi”. Domani il ... ilnapolista

