Cassazione, Antonio Cassano perde una causa contro il Fisco (Di martedì 11 febbraio 2020) L’ex calciatore Antonio Cassano ha perso in Cassazione la causa che lo ha visto contrapposto all’Agenzia delle Entrate per alcuni “fringe benefit” dei quali aveva goduto ancora ai tempi in cui militava tra le fila della Roma. Come riporta l’AGI, con una sentenza depositata oggi, la sezione tributaria del “Palazzaccio” ha accolto il ricorso del … L'articolo Cassazione, Antonio Cassano perde una causa contro il Fisco calcioefinanza

fanpage : #Cassano condannato dalla Cassazione - ultima_ora : RT @ultimenotizie: L'Agenzia delle Entrate ha vinto in Cassazione un ricorso contro l'ex bomber Antonio #Cassano per 263mila euro 'sfuggiti… - rep_bari : Cassazione, il fisco vince causa contro ex bomber Antonio Cassano [aggiornamento delle 15:59] -