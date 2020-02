Caso Vannini, “La vita in diretta” rivela dove vivono i Ciontoli. E loro diffidano il programma (Di martedì 11 febbraio 2020) Caso Vannini, “La vita in diretta” rivela dove vivono i Ciontoli. E loro diffidano il programma Ieri, durante la puntata de “La vita in diretta” su Rai 1, alla luce della decisione della Cassazione di rifare il processo d’appello sull’omicidio di Marco Vannini, si è discusso del Caso Ciontoli. Mentre riassumeva la vicenda col conduttore Alberto Matano, l’inviata a Ladispoli Deborah Ergas ha dato informazioni su dove vive attualmente la famiglia Ciontoli. Famiglia Ciontoli che, come più volte spiegato dai suoi avvocati, “non può più vivere nel suo ambiente. Martina, Federico, Antonio e sua moglie hanno dovuto sparpagliarsi in tutte le località possibili per nascondersi”. “Ho paura di essere additato, che i miei figli e mia moglie possano essere aggrediti per strada”, aveva dichiarato lo stesso Ciontoli commentando l’odio online e le minacce di morte che vengono rivolte ... tpi

MediasetTgcom24 : Caso Vannini, Pg Cassazione: riaprire il processo, fu omicidio volontario #MarcoVannini - SkyTG24 : Caso #MarcoVannini, la sentenza della #Cassazione: disposto un processo d’appello bis - GiovanniToti : Riaprirà il processo per il caso Vannini. Finalmente un barlume di speranza per la famiglia di Marco, morto a soli… -