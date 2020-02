Black out in Alto Adige, continui distacchi e case senza elettricità: “Evitate ascensori” (Di martedì 11 febbraio 2020) Dalla mattinata di martedì molti disagi in Trentino Alto Adige a causa di un Black out diffuso e a intermittenza che ha interessato diverse zone della provincia di Bolzano. Decine le chiamate di utenti che hanno segnalano l'assenza di energia elettrica. I tecnici del gestore di rete, Edyna, stanno effettuando in queste ore gli accertamenti. fanpage

