VAR sbagliato | siamo in presenza di un vertice monocratico

Giuntoli del Napoli : “Giua ha sbagliato - era rigore su Milik e doveva rivederlo al VAR” : Nel corso della partita tra Napoli e Lecce c'è stato un episodio molto controverso. Nel secondo tempo Milik è stato sgambettato nell'area di rigore del Lecce, l'arbitro non è andato al VAR, non ha assegnato il rigore ed ha ammonito il polacco. Dopo la partita il d.s. Giuntoli:"In campo si è visto nettamente il tocco, l'arbitro ha evidenziato che Milik ha accentuato la caduta e lo ha ammonito. L'arbitro doveva andare a rivedere l'episodio al ...

Rizzoli conferma : «Lautaro-Toloi? Il VAR ha sbagliato a non intervenire» : Il designatore della CAN A, Nicola Rizzoli, ha confermato l’errore del VAR durante Inter-Atalanta di sabato scorso Nicola Rizzoli ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Radio Rai sul il fallo da rigore di Lautaro Martinez su Toloi durante Inter-Atalanta. Episodio che ha montato un mare di polemiche negli istanti successivi al fischio finale. Le parole dell’ex fischietto. ROCCHI – «A San Siro ha sbagliato ...

Gravina : “Rigore Lautaro? Irrati ha sbagliato ma anche al VAR si può sbagliare» : Al presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, ospite a 90esimo minuto, è stato chiesto un parere sul Var. anche alla luce del clamoroso errore di Irrati, ieri, durante Inter-Atalanta. “E’ evidente che c’è un errore su Lautaro, inutile trovare giustificazioni. Mi dispiace perché negli ultimi due mesi c’era stata uniformità di giudizio tra gli arbitri, e non erano stati segnalati errori particolari. Ma se si sbaglia a ...

Calcio - botta e risposta tra Ancelotti e Rizzoli : “Partite decise dal VAR - è sbagliato. È l’arbitro a dover scegliere” : “Avete sbagliato in Napoli-Atalanta?”, chiede il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, al designatore Nicola Rizzoli durante l’incontro a Roma tra arbitri, allenatori e calciatori. “Certamente”, è la risposta di Rizzoli. “Il problema è uno solo. Il problema è che vogliamo sapere chi arbitra le partite, l’impressione mia è che alcune partite le decide il Var, ma è l’arbitro che le deve decidere”, rincara Ancelotti. “Arbitri ...

Rizzoli : «Napoli-Atalanta - abbiamo sbagliato a non andare a vedere il VAR» : Rizzoli: «Napoli-Atalanta, abbiamo sbagliato a non andare a vedere il Var» Carlo Ancelotti ha portato la sua domanda al forum sul Var in corso a Roma col designatore Nicola Rizzoli, club allenatori e giocatori. L’allenatore del Napoli è intervenuto: «Il problema principale è: chi arbitra le partite, il direttore di gara, o il Var? Io so che Rocchi e Orsato arbitrano le partite, altri magari più giovani no. Il Var deve essere di supporto, ...