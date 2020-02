Trofeo Laigueglia 2020: programma, orari e tv. Calendario e data (Di lunedì 10 febbraio 2020) Domenica 16 febbraio avrà inizio la stagione ciclistica italiana 2020 che, come di consueto, si aprirà con il Trofeo Laigueglia. Giunta alla sua cinquantasettesima edizione, la piccola classica ligure, appartenente all’UCI Europe Tour e promossa dal 2015 tra le 1.HC, da quest’anno è stata inserita tra le corse UCI Pro Series, la nuova categoria che si colloca appena alle spalle delle gare World Tour. L’anno scorso fu Simone Velasco a trionfare sul traguardo di Via Roma a Laigueglia. Chi sarà il suo successore? Saranno 202 i chilometri che caratterizzeranno la corsa savonese. Si partirà da Laigueglia per poi toccare città come Alassio, Albenga, Ceriale, prima di affrontare il GPM di Cima Paravenna. Si ritornerà dunque verso il traguardo di Laigueglia per deviare in direzione dell’ascesa del Testico. Passati nuovamente su Via Roma, inizierà il circuito conclusivo ... oasport

