Traffico Roma del 10-02-2020 ore 09:30 (Di lunedì 10 febbraio 2020) LA VIA TIBURTINA E’ ANCORA CHIUSA AL Traffico IN DIREZIONE CENTRO TRA VIA DEI DURANTINI E VIA VINCENZO MORELLO PER CONSENTIRE LA PULIZIA DI UNA PERICOLOSA MACCHIA D’OLIO SULLA STRADA , CODE A PARTIRE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI DISAGI SULLE STRADE ADIACENTI, LUNGHE CODE SU VIA GALLA PLACIDIA , SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA IN CITTA’, MA CI SONO CODE ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA L’USCITA TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE CODE ANCHE IN TANGENZIALE TRA VIA DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIA NOLA DIREZIONE SAN GIOVANNI, AUTO IN FILA ANCHE IN DIREZIONE STADIO TRA VIA DELLE VALLI E VIA SALARIA PER UN INCIDENTE CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO FRA VIA VEDANA E VIA ACCADEMIA DEGLI AGIATI IN DIREZIONE CENTRO TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA CORSIA LATERALE PER I RILIEVI DELL’ INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE , PER ... romadailynews

LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Viadotto della Magliana code a tratti a altezza Via Isacco Newton >centro ­ #luceverde #Lazio - romamobilita : Traffico intenso su via Portuense, tra largo Alessandro Toja-Roma e piazza di Porta Portese - ilfaroonline : Pomezia, auto in panne sulla via Pontina: code e rallentamenti in direzione Roma -