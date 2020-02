Tra Mertens e il Napoli rispunta l’Inter: biennale e ingaggio da 5 milioni di euro (Di lunedì 10 febbraio 2020) Marotta e Ausilio, in accordo con Conte, stanno valutando l'ipotesi di non riscattare Alexis Sanchez a fine stagione. I 12 milioni risparmiati potrebbero essere riversati su un vecchio pallino, Dries Mertens. La proposta per l'estate c'è già: un contratto biennale e stipendio da 5 milioni di euro. fanpage

