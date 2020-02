Teresa De Santis fa causa alla Rai: «Sanremo dei record l’ho realizzato io» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Teresa De Santis Redde rationem. Il Sanremo dei record – come lo hanno ribattezzato a Viale Mazzini – si è concluso con un inaspettato strascico legale tutto interno alla Rai. L’ex direttrice di Rai1, Teresa De Santis, ha chiesto ai suoi avvocati di procedere contro l’azienda del servizio pubblico in merito alla propria rimozione dalla guida della rete ammiraglia, avvenuta proprio a poche settimane dall’avvio di un Festival che lei stessa aveva preparato. La scelta di assegnare la conduzione della kermesse ad Amadeus, in effetti, era stata proprio della De Santis, sostituita poi in corsa da Stefano Coletta. L’ex direttrice sarebbe chiaramente rimasta spiazzata dall’interruzione del suo incarico alla vigilia di un evento così importante e non avrebbe gradito il fatto che, nel corso nella manifestazione, nessuno l’avesse citata o ... davidemaggio

