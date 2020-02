Serena Enardu, dura lite con Pago al GF Vip: “Mi manca l’aria!” (Di martedì 11 febbraio 2020) Grande Fratello Vip, Serena Enardu sbotta contro Pago: “Mi manca l’aria” La decima puntata del GF Vip è stata decisamente complicata per la coppia composta da Pago e Serena Enardu. Difatti la coppia è stata messa a dura prova dalle ultime rivelazioni che ha fatto il fratello di Pago: lei ha messo un like al famoso tentatore. I due, a quel punto, hanno litigato molto duramente nella casa del Grande Fratello Vip, tanto che anche lo stesso Alfonso Signorini è stato costretto ad intervenire più volte per cercare di sedare gli animi. Tuttavia Serena è sembrata essere davvero furiosa per essere stata messa in difficoltà in quel modo dal fratello di Pago, ma non solo. Difatti la donna di origini sarde ha attaccato duramente il suo fidanzato, reo di non aver preso le sue difese. Ma non è finita qua perchè quest’ultima era così arrabbiata di aver avuto una vera e propria ... lanostratv

trash_italiano : LO SCLERO DI SERENA ENARDU. #GFVIP - itsclaudiatweet : RT @trash_italiano: LO SCLERO DI SERENA ENARDU. #GFVIP - MaryyyMonster : RT @_nevenadinic_: SERENA: 'quando chiedergli scusa lo decido io e non tu' +10 PUNTI PER SERENA ENARDU CHE ASFALTA LE DINAMICHE DI GIOCO D… -