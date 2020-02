Sanremo 2020, Elodie festeggia in camera con il fidanzato Marracash (Di lunedì 10 febbraio 2020) Subito dopo essersi esibita, nell’ultima serata del Festival di Sanremo, è corsa in albergo. Ad aspettarla, nella sua stanza, il fidanzato Marracash. Elodie si aggiudica il premio “eleganza” sull’Ariston grazie ai tantissimi cuoricini apparsi sotto le foto dell’artista romana. L’ultimo post è ancora più “intimo”. Racconta della sua storia d’amore con il cantante Marracash che in questi giorni l’ha sostenuta proprio attraverso i social. Ora i due hanno voluto regalare un’immagine del loro amore sul letto d’albergo, lui sorridente mentre l’ammira e lei che fa un appello ai suoi follower: «Ho il cuore che scoppia. Grazie per tutto l’amore e supporto che state dando ad Andromeda. Se vi va sostenetemi ora con il televoto». newscronaca.myblog

FiorellaMannoia : Cosa stona a Sanremo | Left - trash_italiano : #Sanremo2020: Piero Pelù accusato di plagio durante la finale - CONFRONTO AUDIO - stanzaselvaggia : Non sono un’amica di Fiorello, mi ha chiamata per contestare un mio articolo e Fiorello si è guardato bene dal chie… -