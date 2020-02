PS5 e Xbox Series X molto simili ma 'una è leggermente più potente dell'altra' (Di lunedì 10 febbraio 2020) PS5 e Xbox Series X si avvicinano a grandi passi e, in attesa delle specifiche ufficiali delle due console, in molti si chiedono quale delle due macchine sarà più potente.Al momento non possiamo rispondere a questa domanda, ma secondo l'insider OsirusBlack, in contatto con uno sviluppatore (rimasto anonimo) al lavoro su un titolo per tutte e due le piattaforme, PS5 e Series X sarebbero molto simili, con differenze "trascurabili".Lo sviluppatore avrebbe affermato: "le differenze sono trascurabili. Una è leggermente più potente dell'altra, ma il nostro gioco gira in modo eccezionale su entrambe."Leggi altro... eurogamer

