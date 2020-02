Oscar 2020: tutti i premi e i vincitori di questa edizione! (Di lunedì 10 febbraio 2020) tutti i vincitori degli Oscar 2020, l'elenco completo dei premiati ai 92esimi Academy Awards Gli Oscar 2020 si sono conclusi con la consueta cerimonia dei premi e i vincitori sono stati annunciati in quella che, nelle settimane passate, prometteva di essere una serata a dir poco atipica. L'edizione 2020 degli Academy Awards infatti, è stata costellata da piccole sorprese per quanto riguarda i premi delle categorie tecniche, come il trionfo di Le Mans '66 nella categoria Montaggio e Montaggio Sonoro. Confermate, invece, le previsioni in tutte le quattro categorie attoriali: Brad Pitt, Laura Dern, Renée Zellweger e Joaquin Phoenix hanno portato a casa la statuetta più attesa dai cinefili di tutto il mondo. La ... movieplayer

