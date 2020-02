Miriana Trevisan non va al GF VIP per il faccia a faccia con Serena Enardu: l’annuncio (Di lunedì 10 febbraio 2020) Da giorni non si parla d’altro: un possibile incontro nella casa del Grande Fratello VIP 4 tra Miriana Trevisan e Serena Enardu. Le due signore si sono sempre molto rispettate in questi anni e nonostante le polemiche hanno dimostrato di essere due donne molto educate, anche nel rispetto di Pago e dei loro due bambini che sono comunque coinvolti in queste dinamiche. Miriana, chiamata a commentare quello che è successo tra Pago e Serena ha sempre speso belle parole per la Enardu, dicendo che non può raccontare altro, visto che non la conosce in modo diretto. Questa linea diplomatica però sembra essere cambiata nelle ultime ore, da quando Serena è entrata nella casa del Grande Fratello VIP 4 e Pago l’ha perdonata ritornando a considerarla la sua compagna. Miriana pare abbia detto che il loro bambino, abbia smesso di seguire il GF, non apprezzando quanto stava accadendo. Ed era ... ultimenotizieflash

zazoomnews : “Rispetto!”. Colpo di scena al Gf Vip Miriana Trevisan sbatte la porta. Alfonso Signorini ammutolito - #“Rispetto!… - Italia_Notizie : Nessun confronto tra Miriana Trevisan e Serena Enardu: 'Non sarò al Gf Vip' - zazoomblog : Nessun confronto tra Miriana Trevisan e Serena Enardu: Non sarò al Gf Vip - - #Nessun #confronto #Miriana… -