Maltempo in Toscana: codice arancione per vento e mareggiate fino a martedì 11 febbraio (Di lunedì 10 febbraio 2020) Ancora vento e mareggiate fino a domani, martedì 11 febbraio. In particolare, dal pomeriggio di oggi e fino alle prime ore di domani, il mare sarà molto agitato al largo a nord dell'Elba e sulla costa centrale, molto mosso o agitato altrove. Il vento soffierà con forti raffiche da ovest e sud ovest sulla costa centrale firenzepost

DPCgov : ?? Venti fino a burrasca in arrivo su Piemonte, Toscana, Marche ed Emilia-Romagna. Leggi l'avviso di condizioni mete… - FirenzePost : Maltempo in Toscana: codice arancione per vento e mareggiate fino a martedì 11 febbraio - AnsaToscana : Maltempo, codice arancio per mareggiate. Giallo su tratto costa Versilia e zone appenniniche #ANSA -