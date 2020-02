La Notte degli Oscar: ecco i vincitori (Di lunedì 10 febbraio 2020) E anche quest’anno, la Notte degli Oscar è stata piena di emozioni e di musica,nonché quasi del tutto priva di messaggi politici e o contro/pro qualche persona in particolare (e per fortuna, oserei dire ndr). Qui sotto vi è la lista completa di tutti i vincitori, utile per coloro che si sono persi la diretta o non hanno potuto vederlo, che ne pensate? Siete d’accordo con questi Oscar? Chi avreste messo voi? Miglior film: Parasite Migliore regia: Bong Joon-Ho per Parasite Miglior attore protagonista: Joaquin Phoenix per Joker Migliore attrice protagonista: Renee Zellweger per Judy Migliore attrice non protagonista: Laura Dern per Storia di un matrimonio Miglior attore non protagonista: Brad Pitt per C’era una volta a… Hollywood Migliore sceneggiatura originale: Parasite Migliore sceneggiatura non originale: Jojo Rabbit Migliore fotografia: Roger Deakins per ... nonsolo.tv

