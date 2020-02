Iv avverte: pronti a sfiducia Bonafede

"Quel che resta della maggioranza non ha ancora deciso che cosa fare sul Lodo Annibali. E Italia viva non indietreggia. Se ci sarà la richiesta di un voto di fiducia sul governo, Iv rilancerà sulla mozione di". Così fonti di Iv secondo cui Renzi ai suoi ha detto: sulla prescrizione "non molliamo nemmeno di un centimetro". Il capo politico del M5S,Crimi,in precedenza, ha parlato di "attacchi inaccettabili" al ministro da parte di Iv. "Se intendono aprire la crisi di governo lo si dica chiaramente",ha affermato(Di lunedì 10 febbraio 2020)