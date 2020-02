Gli sviluppatori di DOOM Eternal promettono un supporto post-lancio migliore rispetto al precedente capitolo (Di lunedì 10 febbraio 2020) DOOM (2016) è stato senza dubbio un titolo di grande successo, non solo è un ottimo gioco ma è anche riuscito nell'arduo compito di ridare linfa vitale ad una saga leggendaria senza però snaturarla.Tuttavia molti giocatori si sono lamentati di uno scarso supporto post-lancio da parte degli sviluppatori, che hanno affermato la volontà di non ripetere tali errori con il nuovo DOOM Eternal. Durante una recente intervista, l'executive producer e co-director Marty Stratton ha affermato che saranno pubblicati molti più contenuti post-lancio rispetto a DOOM (2016):"Vediamo centinaia di giocatori giocare ancora a DOOM (2016), hanno chiesto nuovi DLC e modi di giocare, per tutta risposta noi ci siamo subito concentrati sullo sviluppo di DOOM Eternal e non gli abbiamo dato nulla. Dunque sono molto eccitato all'idea dei Master Level, DLC e tutto il materiale che abbiamo pronto , continueremo a ... eurogamer

