Gli Oscar per chi va di fretta (Di lunedì 10 febbraio 2020) "Parasite" è stato premiato come miglior film e ha vinto complessivamente quattro Oscar; i premi per la recitazione sono andati come previsto a quattro film diversi ilpost

