GF Vip | Giovanni Conversano attacca Serena Enardu | Elga sbotta (Di martedì 11 febbraio 2020) Giovanni Conversano attacca Serena Enardu dopo i like al tentatore Alessandro Graziani: la sorella Elga sbotta durante il Grande Fratello Vip 2020. Giovanni Conversano si scaglia contro Serena Enardu. L’ex tronista di Uomini e Donne, pur non facendo il nome dell’ex fidanzata, durante la puntata del Grande Fratello Vip 2020 nel corso della quale c’è … L'articolo GF Vip Giovanni Conversano attacca Serena Enardu Elga sbotta è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

leccesocialtour : Vip in vacanza: escursione in barca a Leuca per Giacomo Poretti e Giovanni Storti (ovvero il trio senza Aldo) - Pia… -